Atlético : l’ouverture du score sur penalty de Grimaldo contre le Real Madrid

L’Atlético Madrid a trouvé l’ouverture face au Real Madrid, ce dimanche après-midi, en Liga. Lancé dans la surface, Giuliano Simeone a été stoppé irrégulièrement par Dean Huijsen, d’abord sanctionné d’un penalty avant que la VAR n’intervienne pour alourdir la sentence. Après visionnage des images, le défenseur du Real Madrid a été directement expulsé, laissant les Merengues à dix.

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⚽️ | Alex Grimaldo ne tremble pas et transforme son penalty !🔥⚡️ #AtléticoRealMadrid #LALIGA



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Alejandro Grimaldo s’est alors présenté face à Thibaut Courtois avec la lourde responsabilité de transformer ce penalty. L’Espagnol n’a pas tremblé et a parfaitement exécuté sa tentative. Courtois avait pourtant choisi le bon côté, mais son plongeon n’a pas suffi : l’Atlético ouvre le score (1-0) et fait exploser le Metropolitano. Les Colchoneros mènent même de deux buts après le but de Jonathan David (59e).