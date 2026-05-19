Mercato : l’OL tente un coup inattendu en attaque

Dimanche soir, Matthieu Louis-Jean s’est présenté face à la presse après la défaite 4 à 0 face au Racing Club de Lens en Ligue 1. Malgré la déception du moment, le Directeur Technique a surtout assuré être très fier de la saison des Gones. Il peut. Surtout quand on se souvient d’où l’OL est parti l’été dernier. Mais MLJ et les autres dirigeants ont su travailler intelligemment pour bâtir une équipe intéressante. Il manquait toutefois peut-être un peu d’expérience pour jouer sur tous les tableaux et gérer au mieux les moments clés de la saison. Mais le bilan est globalement positif. Les Lyonnais devront faire aussi bien voire mieux cet été, avec une possible qualification en Ligue des Champions.

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MLJ a assuré que le club était déjà au travail. «On devra être prêts pour début août. Mais il fallait l’anticiper, ce qu’on a commencé à faire. On a commencé à travailler. On attendait de savoir où on allait être en fin de saison. On sait maintenant qu’on est à la quatrième place et qu’il faudra être prêts pour le 4 août pour le premier match. C’est notre rôle d’être prêts pour ce moment-là et on le sera. On sait à peu près ce que l’on veut faire pour la saison prochaine. On va travailler maintenant pour la suite.» L’une des priorités sera de renforcer le secteur offensif, qui sera orphelin d’Endrick et de Roman Yaremchuk, qui ont fini leurs prêts.

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L’OL regarde en Suisse

En Italie, la presse sportive a évoqué à plusieurs reprises un intérêt des Gones pour Jonathan David. Un joueur qui connaît parfaitement la Ligue 1 et Paulo Fonseca depuis son passage au LOSC. De plus, le Canadien n’a pas convaincu de l’autre côté des Alpes. Mais son imposant salaire ainsi que la concurrence n’aident pas les Rhodaniens. Ce mardi, Sky Germany dévoile une piste moins onéreuse que celle menant à Ice Man mais inattendue. Il s’agit de celle menant à Elmin Rastoder. Un nom qui ne vous dit peut-être rien. Âgé de 24 ans, ce Macédonien du Nord évolue au FC Thoune en Suisse. Polyvalent, cet attaquant d’1m94, capable également de jouer en tant que pivot ou sur le côté gauche, a fait l’essentiel de sa carrière en Suisse. Là-bas, il a porté notamment les couleurs du Grasshopper à Zurich.

Il a aussi eu une expérience au FC Vaduz au Liechtenstein. Cette saison, il a marqué 15 buts et délivré 6 assists en 37 apparitions toutes compétitions confondues avec Thoune, dont 33 dans la peau d’un titulaire. Il a été précieux dans la conquête du titre en championnat, lui qui est le 3e meilleur buteur de la ligue suisse. Ce qui lui permet aujourd’hui d’être suivi par l’OL. Sky Germany ajoute que la concurrence est là puisque Hambourg et Mönchengladbach sont intéressés en Bundesliga. En Grèce, le Panathinaïkos est aussi là. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il a de fortes chances de quitter la Suisse cet été, puisque la porte est ouverte par son club. Si son prix n’a pas filtré et qu’il ne devrait pas être énorme puisqu’il lui reste une année de contrat, Transfermarkt valorise le joueur à 3 M€. Il reste à savoir si l’OL ira jusqu’au bout et fera un autre joli coup avec lui. On imagine toutefois que Rastoder viendrait pour jouer le rôle de doublure et remplacer numériquement Yaremchuk.