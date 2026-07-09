Le LOSC en discussions avancées avec le Séville FC et Tanguy Nianzou

Et si Tanguy Nianzou retrouvait la Ligue 1 ? 6 ans après son départ du PSG libre de tout contrat en direction du Bayern Munich, le défenseur central discute avec le LOSC. Selon nos informations, les négociations avancent même d’un pas décidé car le Séville FC souhaite s’en séparer et ne se montrera pas trop gourmand.

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L’ancien Parisien, désormais âgé de 24 ans, n’a plus qu’un an de contrat en Andalousie. Son club a de grosses difficultés financières et cherche à dégraisser rapidement sa masse salariale. Le LOSC est à la recherche d’un défenseur central puisqu’il a perdu cet été Chancel Mbemba et Aïssa Mandi.