Les révélations d’Esteban Lepaul sur le vestiaire rennais

En crise de résultats, le Stade Rennais s’est relancé, ce dimanche, contre Strasbourg. Tombeurs des Alsaciens (4-1), les hommes d’Habib Beye espèrent désormais enchaîner et ainsi valider un mercato estival une nouvelle fois ambitieux. Auteur d’un triplé face au RCSA, Esteban Lepaul est d’ailleurs revenu sur la période mouvementée des Rouge et Noir, jurant au passage que le vestiaire se portait bien.

La suite après cette publicité

«On a un vestiaire qui vit hyper bien. Il n’y a pas de souci dans ce vestiaire. On a un groupe qui travaille et qui cravache tous les jours à l’entraînement, parce qu’on n’était pas satisfaits des résultats qu’on avait. Je voyais des gens dépités par les résultats, malgré de bonnes premières mi-temps à chaque fois, parce que ce n’était pas suffisant», a ainsi confié le buteur rennais, invité de Rothen s’enflamme, ce lundi sur RMC.