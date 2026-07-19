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Coupe du Monde 2026, Brésil : le constat alarmant de Kaká

Par Allan Brevi
1 min.
Kaka fêté au Brésil @Maxppp

Après une Coupe du Monde 2026 encore très décevante pour le Brésil, éliminé prématurément de la compétition, Kaká a livré une analyse sans détour sur la situation de la Seleção et du football national. L’ancien Ballon d’Or 2007 estime que les dernières compétitions internationales envoient un signal inquiétant et appellent à une profonde remise en question. « Ces moments de Coupe du Monde montrent que nous sommes en train de prendre du retard », a-t-il expliqué selon ESPN.

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Pour l’ancien milieu offensif de l’AC Milan, le Brésil doit retrouver son identité tout en s’inspirant des nations qui ont réussi à construire des modèles solides, citant notamment le Maroc, la France et l’Espagne. « Il faut faire un diagnostic profond et penser à un projet à long terme », a insisté Kaká, qui souhaite voir émerger une nouvelle génération capable d’alimenter durablement la sélection. Selon lui, l’objectif est de retrouver « l’ADN du football brésilien », basé sur la créativité et la spontanéité. Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
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