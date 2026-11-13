Le Paris FC prêt à récupérer le Parc des Princes

Et si le Paris FC devenait un jour le nouveau résident du Parc des Princes ? Invité de l’After Foot sur RMC, Pierre Ferracci n’a pas fermé la porte à cette possibilité, même s’il ne croit pas à un départ du PSG de son enceinte historique. Interrogé sur l’avenir du stade du club parisien, le dirigeant a reconnu qu’une telle opportunité serait difficile à refuser. « Si le PSG quittait le Parc, on traverserait la rue, bien sûr ! C’est une opportunité extraordinaire », a-t-il lancé, avant de rappeler les liens historiques entre les deux formations de la capitale. « Le Paris FC a commencé son histoire là-bas, il ne faut pas l’oublier. N’oublions jamais que le PFC et le PSG, c’est la même famille au départ. Pendant deux ans, c’est le même club. Et on a même joué tous les deux au Parc des Princes à un moment donné », a-t-il poursuivi. Toutefois, Pierre Ferracci ne se fait guère d’illusions sur la possibilité de voir le stade se libérer prochainement. « Moi, je n’y crois pas, et Antoine Arnault n’y croit pas non plus. Je ne crois pas que Nasser ira dans ce sens-là », a-t-il expliqué, convaincu que Nasser Al-Khelaïfi et le PSG resteront au Parc des Princes.

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En attendant, le Paris FC poursuit son développement au stade Jean-Bouin, où il évolue depuis son installation à proximité immédiate du Parc des Princes. Une situation qui satisfait actuellement le club, malgré certaines contraintes financières et structurelles. « Pour l’instant, on est très bien à Jean-Bouin, ça se passe bien, on fait pas mal de matchs à guichets fermés », a souligné Pierre Ferracci. Avec une capacité de 19 600 places et une affluence régulièrement proche du maximum, l’enceinte parisienne répond aux besoins actuels du PFC, même si son agrandissement pourrait rapidement devenir un sujet. Le dirigeant a également reconnu que le club avait dû consentir d’importants efforts financiers pour s’y installer, le Stade Français, gestionnaire des lieux, ayant défendu ses intérêts lors des négociations. Quant à un éventuel retour au stade Charléty ou à la construction d’une nouvelle enceinte dans le nord de Paris, ces pistes ne sont pas à l’ordre du jour. « À terme, ce sera un des problèmes d’Antoine de réfléchir à la question du stade », a précisé Ferracci. Le Paris FC pourrait également envisager un agrandissement de Jean-Bouin, même si les possibilités restent limitées, notamment en raison des contraintes du quartier et de la proximité du Parc des Princes.