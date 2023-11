Le Séville FC a peur pour Sergio Ramos

À 37 ans, Sergio Ramos démontre qu’il a encore les jambes pour évoluer dans un club de haut niveau. Revenu à Séville après avoir été gentiment poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, le natif de Camas réalise de bons débuts avec la formation andalouse. Sur les 14 rencontres jouées par le Séville FC depuis le début de la saison, SR4 a disputé 7 matches : 4 en Liga et 3 en Ligue des Champions. Des rencontres que l’emblématique défenseur espagnol a toutes disputées en intégralité et qui lui ont redonné l’envie de croire à un incroyable retour en sélection espagnole.

Malheureusement pour Ramos, le patron de la Roja, Luis de la Fuente, lui a fait comprendre publiquement que son compteur restera bloqué à 180 capes tant qu’il sera aux commandes. «Je n’aime pas parler de conversations privées et je suis très respectueux de cela. Je pense que c’est Sergio Ramos qui en a parlé. Mais ce qui est clair, c’est que le simple fait de voir comment les événements se sont déroulés montre que je parie sur les autres joueurs.» Aujourd’hui, c’est un autre problème qui rode autour de l’ancien Parisien.

Séville ne sait pas quand il rejouera

Ramos est blessé au mollet droit et ne devrait rejouer qu’après la prochaine trêve internationale de novembre. Ce qui le ferait donc rater au moins trois chocs, à savoir les matches face au Celta, Arsenal et le derby contre le Betis. Un petit coup dur pour le joueur qui sème le doute au sein du club de Nervion. Séville assure ne pas craindre une absence trop longue, mais reste très prudent, à l’image du discours tenu par l’entraîneur de l’équipe, Diego Alonso. « Les évaluations que nous avons de Ramos concernent une blessure qui n’est pas à long terme, mais nous devons voir jour après jour ou semaine après semaine comment il évolue. Nous ne savons pas s’il sera prêt avant ou après la trêve. »

Et si cette méfiance est de mise, c’est parce que Séville sait que les blessures au mollet ont gâché les dernières saisons de Ramos à Madrid et la première année de l’Espagnol au PSG. À cette époque (saison 2021/2022, ndlr), c’est le mollet gauche qui était concerné, mais Ramos était resté 119 jours à l’infirmerie, ne disputant que treize matches avec les Rouge et Bleu. AS indique ce matin que la dernière saison du joueur au PSG (45 matches joués) a fait taire les critiques, mais rien ne laissait présager d’une rechute au mollet. Face à l’incapacité du club andalou à fixer une date de retour de son patron, les fantômes reviennent hanter tout ce petit monde.