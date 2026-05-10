Grosse inquiétude pour une star de l’Espagne avant la Coupe du Monde

Après Samu Aghehowa, forfait pour le Mondial en raison d’une grave blessure au genou, l’Espagne retient désormais son souffle pour Nico Williams. Comme le révèle la Cope ce dimanche, l’attaquant de 23 ans a dû quitter ses partenaires avant la mi-temps face à Valence.

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Touché à l’adducteur droit en centrant, Williams s’est assis sur la pelouse avant de quitter le terrain en se cachant le visage, bouleversé et consolé par son entraîneur Ernesto Valverde. «C’est pas possible, c’est pas possible», aurait-il prononcé en quittant la pelouse. En attendant les résultats de ses examens, l’inquiétude gagnerait du terrain dans les rangs basques et de la sélection espagnole. Deja freiné par une pubalgie ces derniers mois, Williams semblait enfin retrouver de la continuité, et son meilleur niveau.