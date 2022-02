Manchester United perd gros avec l'affaire Mason Greenwood !

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, l’affaire Kurt Zouma fait les gros titres en France et outre-Manche. Le défenseur international français, qui a maltraité ses chats dans une vidéo, est dans la tourmente. Il y a deux semaines, un autre joueur de Premier League et non des moindres faisait la une de la rubrique faits divers pour des raisons encore plus glauques. En effet, Mason Greenwood a vu sa carrière stoppée nette depuis qu’il a été arrêté fin janvier par la police de Manchester pour viol et violence envers sa compagne. Cette dernière avait dévoilé peu avant des clichés sur Instagram, où on l’y voyait avec de nombreuses ecchymoses et contusions et avec ce message sans ambiguïté : «à tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement». Depuis, Greenwood, qui a été interpellé par la police fin janvier, est sous le coup d'autres chefs d'accusation pour viol ou encore menaces de mort sur un étudiant de 18 ans.

Depuis le joueur, considéré comme l’un des grands espoirs du football anglais, est en pleine tempête et sa carrière est même tout simplement remise en question. D’autant qu’en quelques jours, il a déjà perdu gros. Suspendu jusqu’à nouvel ordre par Manchester United depuis le 2 février, Mason Greenwood, titulaire avec MU depuis le début de la saison et auteur de 5 buts, a perdu son contrat de sponsoring avec Nike. L’équipementier américain a mis un terme prématuré et avec effet immédiat au contrat qui le liait à l’international anglais à la marque au swooch. Celle-ci a profité d’une clause dans le contrat mentionnant une rupture immédiate dès lors que le comportement du joueur portait atteinte à la réputation de la marque et pouvait engendrer une perte commerciale.

Manchester United obligé de continuer à payer son salaire !

Si la marque à la virgule s’est protégée, ce n’est pas le cas de Manchester United qui paye cash le comportement de sa jeune starlette. En effet, outre le fait de ne pas pouvoir disposer de son joueur sur les vertes pelouses d’Angleterre, MU continue de verser le salaire de Greenwood, de l’ordre de 75 000 £ par semaine, soit 89 000 €. Interrogé par le Daily Mail, Joseph Lappin, avocat spécialisé dans ce type d’affaires au cabinet d'avocats britannique Stewarts lâche quelques indices sur la suite possible de cette affaire. « Le contrat de joueur de Greenwood stipule qu'il ne peut être suspendu que pendant 14 jours avec son plein salaire. À première vue, Greenwood semble donc libre de reprendre l'entraînement après 14 jours même si l'enquête policière est toujours en cours », explique-t-il avant d’aller plus loin : « cependant, je ne m'attends pas à ce que cela se produise. Laisser Greenwood revenir maintenant serait un cauchemar de relations publiques pour le club. »

Si ce dernier n’imagine pas que Manchester United puisse délibérément renvoyer définitivement Mason Greenwood ces prochaines semaines, cette situation ubuesque, qui a déjà engendré la suppression pure et dure de son maillot dans la boutique officielle de l'emblématique club anglais, pourrait durer dans le temps notamment jusqu’à la date du procès du joueur. Cela sera quoi qu’il arrive une mauvaise opération pour Manchester United qui possède donc en son sein, un joueur brisé aussi bien moralement que psychologiquement et qui va quoi qu’il arrive avoir bien du mal à se remettre d’une telle affaire. Ajoutez à cela la perte sportive engendrée par l’absence du Red Devil et de la dégringolade de la cote d’un joueur qui était déjà considéré comme l’une des plus belles valeurs marchandes du club dans les années à venir, et vous comprendrez bien que Manchester United a déjà perdu gros dans l’affaire… et ce n’est sans doute pas terminé.