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Trophée des Champions

Trophée des Champions : l’absence très remarquée de Vincent Labrune

Par Valentin Feuillette
1 min.
Vincent Labrune, président de la LFP @Maxppp
Lens 1-0 PSG

Vincent Labrune n’a pas assisté au Trophée des Champions ce dimanche soir à Bollaert, où le RC Lens s’est imposé (1-0) face au PSG et a décroché le premier titre de son histoire dans la compétition. Au moment de la remise des médailles, le speaker du stade a ainsi annoncé que celles-ci seraient remises par Arnaud Rouger, directeur général de la LFP, et non par le président de l’instance. Le motif de l’absence de Labrune n’a pas été précisé.

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Cette absence intervient dans un contexte particulier puisque les relations entre Vincent Labrune et Joseph Oughourlian, le propriétaire du RC Lens, sont particulièrement tendues. Le dirigeant lensois avait notamment vivement critiqué la gestion de la LFP dans les colonnes de L’Équipe le 21 juillet dernier. Quelques semaines plus tard, alors que son club remportait son premier Trophée des Champions face au PSG, le président de la Ligue n’était donc pas présent à Bollaert pour assister à la cérémonie.

Pub. le - MAJ le
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