La réponse cash de Chelsea au Barça pour João Pedro !

Arrivé en juillet 2025 en provenance de Brighton contre un chèque supérieur à 60 millions d’euros, João Pedro fait aujourd’hui le bonheur de Chelsea. Auteur de 20 buts et 9 passes décisives en 50 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant brésilien de 24 ans poursuit sa progression du côté de Londres. Rapide, technique et véritable poison pour les défenses adverses, son profil a logiquement de quoi attirer.

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Ces derniers mois, la presse européenne affirmait à ce titre que le FC Barcelone avait fait du natif de Ribeirão Preto sa priorité. Avec le départ à venir de Robert Lewandowski, les Culers sont, en effet, à la recherche du successeur idoine. Oui, mais voilà, la tâche s’annonce complexe, notamment après les révélations de Globoesporte, qui assurait que les Blues réclamaient près de 100 millions d’euros pour envisager un départ du joueur.

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Le Barça n’a pas dit son dernier mot !

Outre le prix fou fixé par le club londonien, la position des pensionnaires de Stamford Bridge risque également de refroidir les ardeurs de certains courtisans. Ce dimanche, Sport indique ainsi que Chelsea n’a aucune intention de céder son protégé, sous contrat jusqu’en juin 2033. Considéré comme une pièce maîtresse de l’effectif londonien, João Pedro devrait donc continuer son aventure outre-Manche. À moins que…

Auteur de huit sélections avec le Brésil, le droitier d’1m86 n’a pas été retenu par Carlo Ancelotti pour la prochaine Coupe du Monde. Un coup d’arrêt qui pourrait pousser le principal concerné à envisager un avenir loin de Londres. Mais ce n’est pas tout. 10e de Premier League après une saison ratée, Chelsea ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine (et même aucune compétition européenne). Ce qui n’est pas le cas du Barça, prêt à tout pour parvenir à ses fins… Affaire à suivre.