PSG : Vitinha réagit à son premier but avec Paris lors du succès contre Lens

Quelques instants après la victoire acquise à domicile contre le Racing Club de Lens (3-1), le milieu de terrain portugais Vitinha s’est dit fier de la prestation de ses coéquipiers, essentielle pour la suite du championnat et la course au titre. Un calendrier abordable attend le club de la capitale pour la fin de la saison, ne jouant plus une équipe de première partie de tableau.

«Mon premier but ? C’est très important pour moi sur le plan individuel, j’attendais ce but depuis longtemps. Mais le plus important ce soir, c’est la victoire qu’on a eue aujourd’hui, contre un adversaire très bon et qui a fait un très bon championnat jusque là. C’était un match important, une victoire importante. On a pris neuf points d’avance, maintenant on doit faire notre mieux sur les huit derniers matches et continuer à gagner», a déclaré le joueur de 23 ans.

