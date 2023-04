Le vestiaire de Chelsea explose en coulisses

Le 30 mai 2022, le consortium mené par Todd Boehly a officiellement racheté Chelsea pour un montant de 4,97 milliards d’euros. L’homme d’affaires américain et ses équipes voulaient bâtir une équipe compétitive et capable de lutter face à Manchester City et Liverpool. Pour cela, ils comptaient sur le mercato, mais aussi sur Thomas Tuchel. Mais l’Allemand a été remercié début septembre. Il a été remplacé par Graham Potter, délogé de Brighton pour mener le nouveau projet londonien. Le technicien anglais a tout tenté, mais n’est pas parvenu à relancer la machine anglaise.

Les joueurs sont choqués

Après 31 rencontres toutes compétitions confondues sur le banc des Blues, Graham Potter (12 victoires, 8 nuls et 11 défaites) a été remercié hier. Le revers face à Aston Villa (2-0) à domicile a été celui de trop. «Le Chelsea FC a annoncé que Graham Potter a quitté le club. Graham a accepté de collaborer avec le club pour faciliter une transition en douceur. Au cours de sa carrière au sein du club, Graham nous a emmenés en quart de finale de la Ligue des champions, où nous affronterons le Real Madrid. Chelsea tient à remercier Graham pour tous ses efforts et sa contribution et lui souhaite bonne chance pour l’avenir.»

Alors que Julian Nagelsmann (libre) est le grand favori pour le remplacer, Bruno Saltor assurera l’intérim jusqu’à la venue d’un nouveau coach. Viré, Potter est plutôt soutenu par la presse anglaise, à l’image du Daily Mail, qui assure qu’il aura l’occasion de se relancer car il demeure un technicien talentueux. Chelsea n’était certainement pas le projet qui lui correspondait. Ce qui est certain, c’est que son départ a choqué le vestiaire des Blues. C’est l’information dévoilée par le Telegraph ce lundi matin. Le média britannique explique que les joueurs ont été "étonnés" et "stupéfaits" après le licenciement de Potter.

Ils sont inquiets

Ils s’attendaient à ce qu’il termine la saison avec eux. D’ailleurs, pratiquement tous les membres du groupe ont appris le départ de Graham Potter hier vers 21 heures, après l’annonce du club sur son site officiel et ses réseaux sociaux. Une manière de faire qui n’a pas été du goût des joueurs, d’autant que la plupart étaient présents au centre d’entraînement hier. Le club n’a pas daigné les avertir en amont. Dimanche, à 13 heures, Chelsea a aussi envoyé le programme média à la presse en indiquant que Potter serait en conférence de presse lundi. Mais à 16 heures, le processus pour le limoger avait déjà débuté, assure le Telegraph.

La publication anglaise ajoute que les joueurs sont très inquiets. Plusieurs éléments ont d’ailleurs contacté leurs agents afin qu’ils se renseignent sur la situation du club. Un nouveau coup dur pour le vestiaire de Chelsea, qui avait déjà été sonné après le départ de Thomas Tuchel en début de saison. La fin de règne de Graham Potter est un nouveau coup au moral pour les joueurs, qui vont donc devoir remonter au classement en Premier League (ils sont onzièmes) tout en essayant de faire tomber le Real Madrid en Champions League. Des missions à accomplir sans Potter.