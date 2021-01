Vidéo : Ángel Di María martyrise Mauricio Pochettino a l'entraînement du PSG !

La suite après cette publicité

Arrivé début janvier sur le banc du Paris Saint-Germain, en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino (48 ans) réussit des débuts parfaits avec 4 victoires en 5 matches. Le club de la capitale prépare sereinement les prochaines échéances et notamment la double confrontation en Ligue des Champions contre le FC Barcelone (16 février et 10 mars). En attendant, l'ambiance est au beau fixe et Mauricio Pochettino continue d'imprimer sa patte sur sa nouvelle équipe. Ce qui n'empêche pas les joueurs de bien chambrer leur entraîneur. En effet, Ángel Di María ne s'est pas gêné pour placer un joli petit pont à son coach… Pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers !