Bayern : la déclaration de Kompany sur l’épineux cas Musiala

Vincent Kompany a pris la parole en conférence de presse au sujet de Jamal Musiala, victime de deux malaises en l’espace de trois jours lors des matchs de préparation du Bayern Munich. Après un premier épisode face au RB Leipzig samedi, le milieu offensif allemand de 23 ans s’est de nouveau effondré mardi contre Heidenheim, quelques minutes après son entrée en jeu. Si les images ont suscité de nombreuses inquiétudes, Kompany assure que la situation est connue et suivie depuis un certain temps en interne. « C’est la première fois que l’information est rendue publique. Je comprends donc qu’il y ait beaucoup de questions. Mais le choc initial remonte à longtemps. C’est pourquoi nous n’en parlons pas beaucoup pour le moment. Nous nous y préparons depuis un certain temps », a expliqué l’entraîneur bavarois.

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Sans révéler la nature exacte du problème rencontré par Musiala, Kompany a surtout insisté sur l’encadrement médical mis en place autour de son joueur. « Nous avons reçu beaucoup plus d’informations depuis et pris des décisions avec l’aide d’experts reconnus. Jamal a le soutien de tous », a-t-il poursuivi, avant de se montrer particulièrement optimiste : « en interne, nous sommes arrivés à un point où le sujet n’est plus vraiment abordé. Nos procédures sont en place et nous sommes très optimistes. » Une prise de parole rassurante à quelques jours de la reprise de la Bundesliga. Le milieu offensif est en revanche laissé au repos pour la Supercoupe d’Allemagne contre le Borussia Dortmund ce samedi (20h30).