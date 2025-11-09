Thiago Motta attend toujours son nouveau grand challenge

Après une épopée complètement folle et historique avec Bologna, Thiago Motta semblait promis à un avenir radieux. Le technicien italo-brésilien, artisan du football chatoyant et collectif qui avait conduit les Rossoblù jusqu’à une qualification inespérée pour la Ligue des champions, avait ensuite accepté de prendre la succession de Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus. Ses débuts à Turin avaient laissé entrevoir une Juve modernisée, tournée vers la possession et la verticalité. Pourtant, la collaboration a tourné court : une succession de mauvais résultats en Serie A puis un clash intense avec le directeur sportif Cristiano Giuntoli a mis fin brutalement à son aventure bianconera. Ce dernier a depuis quitté ses fonctions, preuve que le football va décidément très vite. En l’espace de quelques mois, Motta est passé du statut d’entraîneur prodige, courtisé dans toute l’Europe, à celui d’homme sans club. Depuis son licenciement, acté le 23 mars 2025, le silence règne autour de lui. Un calme trompeur pour celui qui reste pourtant l’un des techniciens les plus scrutés du continent.

Un calme relatif, car les rumeurs n’ont cessé de fleurir autour de son nom depuis plusieurs semaines. En France, c’est du côté de l’AS Monaco que son profil a d’abord été évoqué après le départ d’Adi Hütter, avant que la piste ne se refroidisse avec la nomination de Sébastien Pocognoli. En Espagne, la Real Sociedad a également étudié la possibilité de le solliciter alors que Sergio Francisco était fragilisé par une série de résultats décevants. Plus récemment, la piste la plus exotique a conduit jusqu’en Pologne, où le Legia Varsovie aurait sondé le technicien pour un projet ambitieux à moyen terme. Et cette semaine encore, de nouvelles spéculations sont apparues : Thiago Motta aurait été proposé à Wolverhampton en Premier League et à l’Ajax Amsterdam, où la direction cherche à redéfinir son identité de jeu après des mois de turbulence et le départ acté de John Heitinga. Autant de pistes qui témoignent de l’aura toujours intacte de l’ancien milieu du PSG, même sans poste officiel.

L’Atalanta toujours dans le viseur

Selon nos informations, l’intérêt de l’Ajax Amsterdam n’est pas qu’une simple rumeur. Le club néerlandais a bel et bien coché le nom de Thiago Motta sur sa short-list et une première approche informelle aurait eu lieu. Toutefois, le favori des dirigeants néerlandais ne serait pas l’ex-entraîneur de la Juventus. De son côté, Motta garde une priorité claire à savoir retrouver un banc en Serie A. L’ancien coach de Bologne rêve d’un projet solide et européen dans le championnat italien, et voit toujours l’Atalanta comme la destination idéale. Les contacts entre les deux parties, très avancés l’été dernier après le départ de Gian Piero Gasperini à Rome, pourraient renaître si la situation d’Ivan Juric venait à se compliquer. Malgré la belle victoire de l’Atalanta contre l’OM en Ligue des champions, les résultats en championnat laissent à désirer et la pression monte autour de Juric, surtout après l’humiliante nouvelle défaite (0-3) à domicile contre le promu Sassuolo ce dimanche. C’est d’ailleurs cette attente autour de Bergame qui aurait freiné les discussions avec la Fiorentina ces derniers jours, la Viola ayant finalement choisi Paolo Vanoli pour succéder à Stefano Pioli, alors que le profil de Motta figurait sur la liste des prétendants.

Ces derniers mois, Thiago Motta s’est fait volontairement discret dans les médias. Loin des caméras, il prépare sereinement son retour avec son staff fidèle : Alexandre Hugeux, Simon Colinet, Alfred Dossou-Yovo, Lavio Francisco Garcia et Alessandro Colasante. Tous ont décliné plusieurs offres, préférant attendre avec leur entraîneur un nouveau défi à la hauteur de leurs ambitions communes. En parallèle, certaines fédérations nationales, dont celles de la Serbie et de la Grèce, ont tenté de sonder Motta pour un poste de sélectionneur, mais celui-ci reste focalisé sur un projet de club, convaincu que son style s’exprime mieux au quotidien. A noter que le Fenerbahçe et le Red Bull Bragantino ont également discuté brièvement avec Motta en début de saison. Si la Serie A ne s’ouvre pas à lui dans les prochaines semaines, ses plans B sont clairs avec la Premier League, pour son exigence tactique et sa visibilité, et la Ligue 1, un championnat qu’il connaît et où plusieurs clubs pourraient apprécier son profil. Une chose est sûre, le retour de Thiago Motta se précise et pourrait bien avoir lieu avant Noël avec l’Atalanta qui tient toujours la pole position.