Manchester United : la famille Glazer annonce son intention de vendre le club

La suite après cette publicité

Quelques heures seulement après l'annonce du départ officiel de Cristiano Ronaldo, une nouvelle bombe médiatique est venue tourmenter l'actualité bien chaude de Manchester United. La famille Glazer a annoncé officiellement son intention de vendre les Red Devils. En effet, les Américains, propriétaires depuis, va examiner des sources potentielles d'investissement extérieur qui pourraient inclure une vente aux enchères à part entière du club mancunien. Des sources ont déclaré mardi que les banquiers d'investissement avaient été missionnés par les propriétaires de Manchester United dans le but de donner des conseils et recommandations sur le processus, comprenant une vente totale ou partielle, ou un partenariat stratégique avec des tiers. Le cours de l'action boursière de Manchester United a immédiatement augmenté de 17% en conséquence, ajoutant près de 400 millions de dollars à la capitalisation boursière du club, selon l'expert en économie du football Kieran Maguire. L'annonce de cette vente marque la fin de plusieurs années de spéculations sur le départ des Glazer, alors que le club a connu un véritable déclin footballistique depuis une décennie.

«Le processus est conçu pour améliorer la croissance future du club, dans le but ultime de positionner le club pour tirer parti des opportunités à la fois sur le terrain et sur le plan commercial. Alors que nous cherchons à continuer à bâtir sur l'histoire de succès du club, le conseil d'administration a autorisé une évaluation approfondie des alternatives stratégiques. Nous évaluerons toutes les options pour nous assurer que nous servons au mieux nos fans et que Manchester United maximise les importantes opportunités de croissance disponibles pour le club aujourd'hui et à l'avenir. Tout au long de ce processus, nous resterons pleinement concentrés sur le service des meilleurs intérêts de nos fans, actionnaires et diverses parties prenantes», ont déclaré les coprésidents exécutifs et directeurs Avram Glazer et Joel Glazer, dans un communiqué officiel publié sur le site de Man United.

Jim Ratcliffe en pole position ?

Un rapport de Bloomberg en août 2022, a déclaré que la famille Glazer était disposée à vendre une participation minoritaire dans le club. Le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe s'était alors renseigné, se montrant très intéressé par l'achat du club avant de déclarer en octobre que les Glazer refusaient catégoriquement toute vente. Plusieurs manifestations intenses ont par la suite eu lieu provenant des groupes de supporters. En mai 2021, des protestations ont entraîné le report du match de championnat à domicile de United contre Liverpool. Des milliers de supporters avaient défilé à Old Trafford en signe de mécontentement avant le même match cette saison, en août. Les Red Devils faisaient partie du projet raté de la Super League européenne qui s'est rapidement effondrée en avril 2021. Le coprésident de Manchester United, Joel Glazer, s'était par la suite excusé pour les troubles causés.

Des rapports récents ont émis l'hypothèse qu'il faudrait entre 5 et 9 milliards de livres sterling pour persuader les Glazers de vendre United, qui ont de plus en plus de mal à rivaliser avec les autres grands clubs sur les mercatos. La nouvelle survient à peine quinze jours après qu'il a été annoncé que Fenway Sports Group (FSG), les propriétaires américains de Liverpool, avait mis le club du Merseyside en vente. Dans les négociations, la famille Glazer s'est entourée de The Raine Group en tant que conseiller financier exclusif de la société et Latham & Watkins LLP en conseiller juridique de la société.