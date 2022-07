Mathys Jean-Marie signe pro à Braga

Après trois ans passés dans le centre de formation du Clermont Foot 63, l'attaquant international U20 portugais Mathys Jean-Marie quitte l'Auvergne en fin de contrat pour s'installer au Portugal. En effet, il signe un contrat de trois ans avec le Sporting Club Braga, où il évoluera d'abord avec la réserve avant d'avoir sa place en équipe première.

«Je suis très heureux et honoré de signer mon premier contrat avec le SC Braga et très reconnaissant de la confiance que le Club me témoigne. Je relève mon premier défi en dehors de la France. C'est quelque chose de nouveau pour moi et je veux m'adapter le plus vite possible», a déclaré le principal intéressé dans le communiqué du SCB.