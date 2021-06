LOSC : Olivier Létang veut tout faire pour garder Christophe Galtier

Christophe Galtier sera-t-il toujours entraîneur du LOSC la saison prochaine ? C'est une option peu probable aujourd'hui, puisqu'il a déjà officialisé ses envies de départ. Mais une chose est sûre, la direction du champion de France ne le laissera pas filer si facilement. Sur RMC Sport, le président du club Olivier Létang en a dit un peu plus...

« Aujourd’hui et sauf évolution, notre entraineur sous contrat est Christophe Galtier. J’ai bien reçu son message exprimant son souhait de changer et je le comprends, même si mon souhait est qu’il reste. Lyon m’a informé a posteriori des discussions mais a eu la courtoisie et l’éthique de le faire. J’entends parler de contacts avancés avec Nice, qui ne nous a jamais contacté, contrairement à ce que prévoient les règlements. Je fais confiance aux dirigeants de Nice, qui font partie du conseil d’administration de la LFP, pour respecter les textes. Avant de m’exprimer sur l’avenir, j’attends qu’un club me contacte pour officialiser son souhait de recruter Christophe. Oui, il y aura une négociation car Christophe est pour nous, et probablement pour son futur club, un actif essentiel dans les succès à venir. Et il lui reste un an de contrat. Je défendrai les intérêts du LOSC et de toute sa communauté, comme je le ferais dans le cadre du transfert d’un joueur clé », a lancé Létang. Ses homologues niçois sont prévenus...