Énorme surprise pour le mercato du Barça, Nasser Al-Khelaïfi s’immisce dans le mercato du PSG

Destination surprise pour Ansu Fati

L’un des feuilletons en Catalogne est sur le point de toucher à sa fin. Comme vous pouvez le voir sur la Une du Mundo Deportivo, il s’agit du dossier Ansu Fati. «Xavi ouvre la porte à Ansu», placarde le journal espagnol ce jeudi matin. L’Espagnol s’est entretenu avec son coach et ce dernier lui a signifié qu’il ne pourra lui garantir un rôle important cette saison. Résultat, l’intéressé s’est résigné à partir et grosse surprise concernant sa future destination. Comme le rapporte le journal Sport, Ansu Fati est à un pas de Brighton. Tottenham s’est fait doubler dans la dernière ligne droite et c’est le club anglais qui va accueillir le joueur sous la forme d’un prêt. Le coach Roberto De Zerbi et son football offensif ont fait la différence. Séville serait malgré tout en embuscade.

Le PSG ne lâche pas Kolo Muani

Randal Kolo Muani est déterminé à rejoindre le PSG et a entamé un bras de fer avec Francfort en séchant l’entraînement hier. Mais l’Eintracht Francfort reste ferme. Dans ses pages intérieures, le journal L’Equipe nous détaille les coulisses du clash. Francfort reste catégorique et réclame 100M€. Une position qui s’explique par le fait que le club considère qu’une vente du joueur n’est pas une nécessité absolue. Néanmoins, rien n’est joué dans ce dossier. Le PSG, par le biais de son président Nasser Al-Khelaifi, compte bien tenter le coup jusqu’au bout. Un échange a d’ailleurs eu lieu avec un autre dirigeant du club allemand. Une dernière offre pourrait être transmise, mais une chose est sûre, le PSG ne cédera pas aux exigences de Francfort.

La Ligue des champions est de retour !

Ça y est, on connaît les 32 équipes qualifiées pour la prochaine Ligue des Champions ! Le retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes se précise et toute l’Europe est en folie ! Le rival à battre est clairement identifié, il s’agit tout simplement du tenant du titre. «Tous contre City», prévient le journal Marca dans son édition du jour. Le journal AS nous offre une belle Une en mettant en avant le City d’Haaland, le PSG de Mbappé et le Bayern de Kane. Dans son encart, le Mundo Deportivo nous rappelle les équipes participantes réparties dans 4 chapeaux différents. Pareil en Italie avec La Gazzetta dello Sport qui évoque 4 boules pour un rêve. Les clubs italiens sont représentés par un club dans chaque chapeau comme vous pouvez le voir avec Osimhen du Napoli, Lautaro de l’Inter, Giroud de l’AC Milan et Immobile de la Lazio en tête d’affiche. Rendez-vous à 18h pour connaître la composition des phases de poules.