Ligue des Champions : Aston Villa chambre Mattéo Guendouzi

Fenerbahçe a vécu un véritable naufrage hier soir sur la pelouse d’Aston Villa. Tombeur de l’OL lors du barrage de C1, le club turc s’est lourdement incliné 6-0 lors de la 2e journée de la phase de championnat.

La suite après cette publicité

You too, can get your hands on a Johan Manzambi kit 🟣 Free personalisation on all 2026/27 kits until Monday, online! 🔢 https://t.co/7RN3GCAuPA https://t.co/xaG22zM1eP — Aston Villa (@AstonVilla) October 15, 2026

Le club anglais en a même profité pour chambrer Mattéo Guendouzi en publiant une photo de l’ancien Marseillais accrochant Manzambi. «Vous aussi, vous pouvez vous procurer un maillot de Johan Manzambi», le tout avec un lien renvoyant vers la boutique du club.