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Ligue des Champions

Ligue des Champions : Aston Villa chambre Mattéo Guendouzi

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mattéo Guendouzi avec Fenerbahce. @Maxppp
Aston Villa 6-0 Fenerbahce

Fenerbahçe a vécu un véritable naufrage hier soir sur la pelouse d’Aston Villa. Tombeur de l’OL lors du barrage de C1, le club turc s’est lourdement incliné 6-0 lors de la 2e journée de la phase de championnat.

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Le club anglais en a même profité pour chambrer Mattéo Guendouzi en publiant une photo de l’ancien Marseillais accrochant Manzambi. «Vous aussi, vous pouvez vous procurer un maillot de Johan Manzambi», le tout avec un lien renvoyant vers la boutique du club.

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