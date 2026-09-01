Youssoufa Moukoko signe en Turquie

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Après une saison passée à Copenhague, Youssoufa Moukoko débarque en Turquie. L’attaquant allemand de 21 ans s’est engagé avec le promu Çorum sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

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🔴⚫ YOUSSOUFA MOUKOKO ARCA ÇORUM FK’DA!



Kulübümüz, FC Copenhagen forması giyen 2004 doğumlu Alman millî santrfor Youssoufa Moukoko’nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.



Genç futbolcumuz, 2026–2027 sezonu sonuna kadar… pic.twitter.com/tZLrA5pfS0 — Arca Çorum FK (@corumfk) September 1, 2026

«Notre club a conclu un accord pour le transfert temporaire avec option d’achat pour un an du buteur international allemand né en 2004, Youssoufa Moukoko, qui porte actuellement le maillot du FC Copenhague. Notre jeune footballeur portera notre maillot rouge et noir jusqu’à la fin de la saison 2026–2027», peut-on lire dans un communiqué.