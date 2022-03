Bundesliga : le Bayern Munich accroché à Hoffenheim, Fribourg s'impose sur le fil contre Wolfsburg

Pour ouvrir la 26ème journée de Bundesliga se tenait le traditionnel multiplex avec trois affiches (la rencontre entre Augsbourg et Mayence étant reportée en raison du coronavirus) programmées à 15h30. Au PreZero Arena, Hoffenheim (4e, 43 pts) accueillait ainsi le Bayern Munich (1er, 59 pts) dans un choc prometteur. Bousculés dans les premiers instants, les Bavarois voyaient Kramaric se procurer une énorme double occasion (5e). Piqués à vif, les hommes de Julian Nagelsmann sortaient rapidement de leur torpeur initiale et se montraient dangereux mais ni la volée de Gnabry (9e) ni la tête de Muller (15e) ne trompaient la vigilance d'un Baumann inspiré sur sa ligne. Peu avant la fin de la première demi-heure de jeu, le Rekordmeister pensait bien ouvrir le score mais le but de Muller était finalement logiquement refusé pour une position de hors-jeu (26e). Dominé, le TSG allait pourtant surprendre les visiteurs sur l'une de ses rares incursions. Profitant d'un centre parfait de Raum, Baumgartner trompait Neuer et permettait aux siens de prendre les devants (1-0, 32e). Sonnés mais loin d'être résignés, les partenaires de Coman poussaient pour égaliser. D'abord impérial sur une tête plongeante de Süle (38e), le dernier rempart du TSG, battu sur la frappe de Muller, pouvait ensuite remercier l'arbitre assistant qui levait son drapeau (41e). Juste avant la pause, Lewandowski, de la tête, trouvait enfin la faille pour s'offrir son 29ème but en championnat et remettre les siens dans le match (1-1, 45+2e).

Au retour des vestiaires, le club munichois poursuivait sur sa lancée et était tout proche de prendre l'avantage mais Lewandowski se voyait finalement refusé un possible doublé pour un nouveau hors-jeu (46e). Maître incontesté des débats, le Bayern poussait mais tombait sur un Baumann décisif (57e) ou trouvait le montant par l'intermédiaire de Gnabry (67e). Un manque de réalisme offensif qui s'illustrait une nouvelle fois quand Musiala voyait sa tentative terminer dans le petit filet du TSG (68e). Miraculé, le TSG préservait le nul et pouvait remercier Posch, auteur d'un sauvetage miraculeux sur sa ligne en fin de rencontre (72e). Dans les derniers instants, Kramaric avait même l'occasion d'offrir la victoire aux siens mais tombait sur un Neuer étincelant (79e). Malgré une ultime frayeur signée Choupo-Moting (83e), le score n'évoluait plus. Avec ce nul (1-1), le Bayern reste malgré tout solidement installé en tête de Bundesliga. Hoffenheim chute à la 5ème place. Dans les autres rencontres, Fribourg (6e, 41 pts) avait donc, de son côté, l'occasion de passer devant le TSG lors de la réception de Wolfsburg (12e, 31 pts). Et les brésiliens du Breisgau n'ont pas raté le coche. Grâce à un doublé de Grifo et une réalisation décisive de Schlotterbeck (87e), les locaux s'imposaient face au WfL (3-2) et remontaient, provisoirement, au pied du podium. Enfin, le VfB Stuttgart (17e, 22 pts) a arraché un précieux nul sur la pelouse de l'Union Berlin (7e, 37 pts). Si Awoniyi ouvrait le score, Kalajdzic permettait au VfB d'égaliser in-extremis (90e) pour grimper provisoirement à la 16ème place. L'Union est 7ème.

Tous les résultats de 15h30