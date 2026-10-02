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UEFA Nations League

L’incroyable ovation réservée à Zinedine Zidane

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Zinedine Zidane et des supporters français @Maxppp
France 1-1 Italie

C’est l’événement de cette soirée. Zinédine Zidane fait son grand retour au Stade de France, en tant que sélectionneur de l’équipe nationale, face à l’Italie. Le stade est à guichets fermés pour vivre ce moment privilégié. Et il n’a pas loupé l’occasion de célébrer son ancien numéro 10.

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À l’annonce de la composition d’équipe, Zizou est évidemment celui qui a obtenu la plus grande ovation. Lorsque le speaker a présenté l’entraîneur, c’est un public déchaîné qui a hurlé son nom. Une banderole "Bienvenue chez toi" a également été déployée.

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