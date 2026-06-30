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Ligue 1

Le message d’adieu du PSG à Gonçalo Ramos

Par Dahbia Hattabi
1 min.

C’était attendu, c’est à présent officiel. Gonçalo Ramos quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’AC Milan jusqu’en juin 2031. Un transfert qui va rapporter environ 70 M€ bonus compris. Avant de le laisser filer, le club de la capitale a tenu à lui adresser un dernier message.

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«Le Paris Saint-Germain remercie Gonçalo Ramos pour son professionnalisme, son engagement et sa contribution aux nombreux succès du Club, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», peut-on lire sur le compte X du PSG. Nul doute que ces mots feront plaisir à l’international portugais.

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