Ligue des Champions : Lamine Yamal dépasse Kylian Mbappé et s’offre un nouveau record

Lamine Yamal continue de battre des records en Ligue des champions. Ce mardi soir, lors de la rencontre entre le FC Barcelone et Aston Villa (3-0) au Camp Nou, l’ailier espagnol de 19 ans a inscrit son 14e but dans la compétition, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions avant l’âge de 20 ans. Un record jusqu’ici détenu par Kylian Mbappé, qui avait marqué 13 buts avant de souffler sa vingtième bougie. Déjà auteur de cinq réalisations lors de la saison 2024-2025, puis de six la saison suivante, le Barcelonais en compte désormais trois dans cette nouvelle campagne européenne. Après avoir trouvé le chemin des filets contre Feyenoord et le Paris Saint-Germain, il a donc ajouté Aston Villa à sa liste de victimes.

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Mais ce record est loin d’être le premier pour le joueur formé à la Masia. Depuis ses débuts en Ligue des champions, Lamine Yamal accumule les performances inédites. Il est notamment devenu le plus jeune joueur à débuter une rencontre comme titulaire dans la compétition, à 16 ans et 83 jours, ainsi que le plus jeune à atteindre les 10 puis les 20 apparitions. Il détient également le record du plus jeune joueur à marquer et délivrer une passe décisive lors d’un même match, à 17 ans et 241 jours, et celui du plus jeune buteur en demi-finale, à 17 ans et 291 jours. Avec 11 réalisations avant ses 19 ans, il avait déjà établi une autre marque historique. Un seul record de précocité lui échappe encore : celui du plus jeune joueur à avoir disputé un match de Ligue des champions, détenu par Max Dowman. Le joueur d’Arsenal avait fait ses débuts dans la compétition le 4 novembre 2025, à seulement 15 ans et 308 jours.