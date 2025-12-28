Menu Rechercher
Lamine Yamal élu meilleur attaquant de l’année aux Globe Soccer Awards

Par Jordan Pardon
1 min.
Lamine Yamal lors du nul du Barça à Bruges @Maxppp

Présent à la cérémonie des Globe Soccer Awards ce dimanche aux côtés d’Ousmane Dembélé, Lamine Yamal a été récompensé en remportant le prix du meilleur attaquant de l’année 2025. Il devance les Parisiens Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, le Madrilène Kylian Mbappé et son coéquipier en club Raphinha.

The Touchline | 𝐓
🚨🗣️ Lamine Yamal: "Thank you Globe Soccer Awards for this award, my family, club, teammates, friends. I am very happy."
« Merci aux Globe Soccer Awards pour ce prix, à ma famille, mon club, mes coéquipiers, mes amis. Je suis très heureux », a exprimé le prodige en recevant son trophée des mains d’Andrés Iniesta. Lamine Yamal est également nommé dans la catégorie du meilleur joueur de l’année avec Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Raphinha ainsi que Vitinha.

