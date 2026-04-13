Sacré champion du Qatar avant même la dernière journée, Al-Sadd confirme sa domination sur la scène nationale en décrochant un nouveau titre de Qatar Stars League sous la direction de l’entraîneur italien Roberto Mancini. Le technicien transalpin, ancien sélectionneur de l’Italie et vainqueur de l’Euro 2020, a su apporter toute son expérience, en arrivant au cours de saison, à un club déjà habitué aux sommets. Le sacre a été officialisé après la défaite d’Al-Shamal face à Qatar SC (2-0). Un résultat qui a définitivement scellé l’issue du championnat à une journée de la fin.

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Sur le terrain, l’effectif d’Al-Sadd SC s’appuie sur plusieurs figures internationales, à commencer par l’attaquant brésilien Roberto Firmino, ancien joueur de Liverpool et vainqueur de la Ligue des Champions en 2019. À ses côtés, le milieu malien Mohamed Camara, passé par l’AS Monaco, a également joué un rôle clef dans l’équilibre et l’intensité de l’équipe. Avec ce troisième titre consécutif et un sixième sacre en huit saisons, le club de Doha confirme sa suprématie sur le football qatari et poursuit sa période dorée portée par des noms prestigieux et une ambition clairement affichée.