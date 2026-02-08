Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Girona va signer Ruben Blanco, tout juste libéré par l’OM

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ruben Blanco @Maxppp

Arrivé en 2022 à l’OM sous la forme d’un prêt en provenance du Celta Vigo, le portier Ruben Blanco a officiellement quitté Marseille cet hiver après 12 matches en trois saisons et demi. D’un commun accord, il a été libéré par le club alors que son contrat courait jusqu’en 2027. Et du haut de ses 30 ans, il devrait retrouver un club de Liga très rapidement.

La suite après cette publicité

Selon les informations de la SER, il va s’engager dans les prochaines heures avec le club de Girona en Liga. Il va venir remplacer Marc-André ter Stegen, qui venait tout juste de débarquer (2 matches) et qui s’est grièvement blessé à l’ischio. Une belle opportunité donc pour l’ancien portier de l’OM qui devrait être disponible pour affronter le FC Barcelone lors de la prochaine journée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Marseille
Girona
Rubén Blanco

En savoir plus sur

Liga Liga
Marseille Logo Marseille
Girona Logo Girona
Rubén Blanco Rubén Blanco
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier