Real Madrid : Alonso réagit aux comparaisons entre Mbappé et Cristiano

Comme de nombreux supporters du Real Madrid, Xabi Alonso est plus que satisfait par les récentes prestations de Kylian Mbappé. Sur ses quatre dernières rencontres, le Français a inscrit sept réalisations et a délivré deux passes décisives toutes compétitions confondues. Buteur sur penalty contre Girona, le Bondynois comptabilise désormais 62 buts en club et en sélection. Il a ainsi dépassé le record de Cristiano Ronaldo en 2014, 61 réalisations. L’ex-Parisien pourrait même aller chercher les 63 buts (2012) et les 69 buts (2013) de la star portugaise, lors des quatre derniers matchs du Real en cette année 2025, le prochain face au Celta de Vigo en Liga, ce dimanche.

En conférence de presse à la veille de cette rencontre à Bernabeu, Xabi Alonso a réagi aux comparaisons entre Mbappé et CR7 et a salué l’apport de son avant-centre. « Kylian est en passe d’entrer dans l’histoire du Real Madrid, comme Cristiano l’a fait. Par son ambition, ses statistiques… il fait partie des élus. Au quotidien, c’est très agréable de travailler avec lui ; son envie d’influencer les autres, son attitude contagieuse, c’est quelque chose qu’il partage avec Cristiano. C’est là que je vois des similitudes… Cristiano est Cristiano et Kylian est Kylian. Ils sont là. Ils sont tous les deux exceptionnels. Nous avons beaucoup de chance d’avoir Kylian et nous devons en profiter. »

