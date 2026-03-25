Kylian Mbappé est choqué après l’énorme boulette du Real Madrid

Le meilleur club du monde. En 2024, Kylian Mbappé (27 ans) a décidé de quitter le Paris Saint-Germain après plusieurs années de bons et loyaux services. Il a souhaité vivre son rêve de jouer pour le Real Madrid. Un club qu’il porte dans son cœur depuis son enfance. Il y a quelques mois, le champion du monde 2018 avait expliqué les principales différences entre les deux écuries. «Ce sont deux clubs très différents, avec des histoires distinctes. Le PSG est un club beaucoup plus jeune tandis que le Real a une histoire bien plus longue et riche (…) Sans aucun doute, le Real est le meilleur club du monde, même si le PSG figure aussi parmi les meilleurs.»

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Aujourd’hui, KM10 doit certainement penser différemment. Bien évidemment, il estime le Real Madrid, qui est toujours le meilleur club du monde à ses yeux. En revanche, il n’est pas certain qu’il pense la même chose des services médicaux de la Casa Blanca. Touché au genou gauche en décembre dernier face au Celta de Vigo, le Français né en 98 a été pris en charge par le staff médical madrilène. Mais son état ne s’est pas amélioré. Le capitaine des Bleus s’est posé des questions, lui qui voulait continuer à aider les Merengues tout en se préparant au mieux pour la Coupe du Monde 2026 avec la sélection tricolore.

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Mbappé furieux et sidéré

Pas convaincu par le diagnostic du Real Madrid, il a finalement été examiné en France, où on a pu enfin le soigner correctement. Car on a appris hier que le staff médical merengue s’est trompé de genou au moment de l’ausculter et de lui faire passer des examens (IRM). Dans la foulée, quatre membres du staff médical ont été virés. Mbappé, lui, a pu continuer ses soins et il a finalement rejoué lors du match retour de Ligue des Champions face à Manchester City le 17 mars dernier. Forcément, cet incident a laissé des traces.

Ce mercredi, Marca révèle que Kylian Mbappé a piqué une «colère monumentale». Ce qui est compréhensible. Le média ibérique ajoute que l’attaquant, qui était très frustré par la gestion de sa blessure, a mal pris le fait de ne pas pouvoir participer au match de Ligue des Champions face à Benfica. Il a aussi joué blessé à certains moments. Ce qui aurait pu aggraver sa situation. Il a ainsi voyagé en France en «colère et contrarié» assure Marca. Cela rejoint les informations publiées par nos confrères de RMC Sport, qui indiquent que Mbappé, qui a essayé de calmer le jeu publiquement, et son entourage sont tout simplement choqués. Une sidération qui est bien normale.