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Coupe du Monde

Les réseaux s’enflamment après le back-to-back en finale de l’Argentine

Par Quentin Baty
Angleterre 1-2 Argentine
winamax
1 2.65 N 2.95 2 3.00 bonus 100€

Au terme d’un match spectaculaire en seconde période, ce sont les Argentins qui sortent vainqueurs de l’Angleterre (1-2) et retrouvent l’Espagne en finale de Coupe du Monde. Après le back-to-back réalisé par l’Argentine et une nouvelle performance grandiose de Lionel Messi, auteur de 2 passes décisives, les réseaux s’enflamment.

Pub. le - MAJ le
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