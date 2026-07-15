Les réseaux s’enflamment après le back-to-back en finale de l’Argentine

Au terme d’un match spectaculaire en seconde période, ce sont les Argentins qui sortent vainqueurs de l’Angleterre (1-2) et retrouvent l’Espagne en finale de Coupe du Monde. Après le back-to-back réalisé par l’Argentine et une nouvelle performance grandiose de Lionel Messi, auteur de 2 passes décisives, les réseaux s’enflamment.