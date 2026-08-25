Christophe Dugarry insulte Julian Alvarez

Alors que le dossier Julian Alvarez passionne l’Espagne, et que les médias espagnols enchaînent les articles et les débats dans leurs émissions, Christophe Dugarry a aussi tenu à donner son avis sur la situation de l’attaquant, que l’Atlético ne compte pas vendre au Barça. Et le consultant n’a pas été tendre dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport.

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« Le joueur et son entourage sont des imbéciles. Comment tu fais pour déclarer "je veux quitter le club" ? Il est bête ou quoi? Le meilleur moyen de partir, ce n’est pas de faire ça. Tais-toi, joue-la modeste, sois intelligent dans ta communication… Tu n’as pas vu ce qui s’est passé avec Griezmann ? Tu ne connais pas tes dirigeants ? Tu ne connais pas tes supporters ? La première des choses quand tu veux essayer de trouver un arrangement, ce n’est pas de cracher sur tes supporters, sur ton club… La manière dont tu le fais, tu es à côté de la plaque et tu te reprends le boomerang en pleine figure. Il va falloir qu’il cravache le gamin. Il s’est mis un boulet au bout de la cheville et ça va être compliqué de retourner les choses. Quelle énorme bêtise ! », a lancé le champion du monde 1998. C’est plutôt clair.