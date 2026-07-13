Coupe du Monde 2026 : les stars du Cap-Vert mettent le feu au mercato

La Coupe du Monde 2026 se termine ce dimanche et nous a livrés pendant plus d’un mois son lot de surprises et de belles histoires. Parmi elles, on retrouve énormément la sensation cap-verdienne. Qualifiée à la surprise générale en terminant en tête de sa poule qualificative devant le Cameroun, la sélection africaine a déjoué les pronostics. Expérimentée dans une poule H complexe avec l’Espagne (0-0), l’Uruguay (2-2) et l’Arabie saoudite (0-0), l’équipe des Requins Bleus a su terminer à la deuxième place grâce à trois matches nuls. Invaincus, les hommes de Bubista ont ensuite accroché le champion du monde en titre, l’Argentine, en allant jusqu’en prolongations (3-2 après prolongations).

La suite après cette publicité

Un parcours excellent et émouvant qui a amené certains joueurs à être présentés sur le devant de la scène internationale. Héroïque, le gardien Vozinha (40 ans) a déchaîné les foules grâce à ses prestations, devenant notamment une star des réseaux sociaux. Libre après la fin de son contrat avec Chaves, club de deuxième division portugaise, il croule sous les offres. Le club floridien de l’Inter Miami serait d’ailleurs en pôle pour le signer. Un joli dernier contrat pour un portier qui s’approche doucement de la retraite. De nombreux clubs sud-américains (Atlético Goianense, Ceará, Olimpia, Avai…) et nord-américains (Cruz Azul) sont aussi sur le coup. Il n’est d’ailleurs pas le seul à pouvoir profiter de son statut d’agent libre puisque cinq de ses partenaires sont dans le même cas (Jamiro Monteiro, Yannick Semedo, Jovane Cabral, Willy Semedo et Ryan Mendes).

La suite après cette publicité

Des contrats exotiques intéressants

Jovane Cabral (28 ans) est d’ailleurs sur le point de rebondir. L’ancien du Sporting CP, de la Lazio ou de l’Olympiakos sort d’une expérience avec Estrela de Amadora. Et c’est le Brésil qui devrait s’offrir à lui. Comme le rapporte Globo, Grêmio serait tout proche de le recruter pour un contrat d’un an et demi. « C’est un joueur qui a participé à la Coupe du Monde, qui évolue à gauche et au centre, et il rejoint un groupe très engagé dans son travail, dans son objectif pour la saison, et je pense qu’il a la capacité de s’intégrer à notre effectif », a d’ailleurs confié Luis Castro, son futur coach. Yannick Semedo (30 ans) n’est plus sous contrat avec Farense et devrait signer un nouveau joli contrat en Arabie saoudite. Le club d’Al-Jabalain, qui évolue en deuxième division, serait sur le coup.

Jamiro Monteiro (32 ans) a, lui aussi, profité de l’exposition du Mondial. L’ancien Messin reste sur un passage solide aux Pays-Bas avec le PEC Zwolle. Étonnant troisième de la dernière saison d’Eredivisie, NEC Nimègue pourrait flairer le bon coup. Diney Borges (31 ans) vient lui de conclure un nouveau transfert. Joueur de la formation émiratie d’Al-Bataeh depuis trois ans, le défenseur central a paraphé un bail de deux ans avec le club de Sharjah FC dans le même championnat. Il pourrait d’ailleurs être rejoint par un compatriote, puisque le milieu défensif de Kevin Lenini (29 ans) plaît aussi au Sharjah FC. De nombreux mouvements pour les vétérans cap-verdiens qui ont su profiter de la visibilité de la Coupe du Monde pour aller chercher des contrats plutôt lucratifs.