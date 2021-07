L'OL prolonge son partenariat avec le Dakar Sacré Coeur

En décembre 2019, nous vous avions présenté le Dakar Sacré Coeur, un club partenaire de l'Olympique Lyonnais. Entre l'écurie sénégalaise et française, la collaboration se passait à merveille. Et cela est toujours le cas ! Ce lundi, les Gones ont officialisé la prolongation de ce partenariat.

«L’Olympique Lyonnais et l’AS Dakar Sacré Cœur (Sénégal) ont officialisé la prolongation de leur coopération pour 3 années supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2024.» Une fierté pour le président Jean-Michel Aulas : n«ous sommes fiers de poursuivre aujourd’hui cette belle histoire avec nos partenaires de l’AS Dakar Sacré Cœur. Au fil des années, cette coopération a été riche de rencontres humaines et sportives qui ont permis à nos deux institutions de grandir ensemble. Cette nouvelle prolongation marque une étape supplémentaire dans le formidable élan qui anime ce projet depuis 6 ans à Dakar. C’est avec détermination et ambition que nous allons poursuivre ce même élan sur les 3 années à venir». L'aventure continue !