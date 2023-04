La tension monte entre le PSG et Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

«Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain». La réaction du meilleur buteur du PSG hier sur les réseaux sociaux après la diffusion d’un spot promotionnel à la campagne de réabonnement du club a, mine de rien, provoqué un petit séisme à Paris. Le nouveau capitaine des Bleus s’est étonné que cette interview réalisée il y a quelques semaines serve à une telle vidéo. C’est surtout qu’il apparaît seul au milieu de quelques titis, de Nuno Mendes et de Jonathan Calderwood… le jardinier.

Une sortie médiatique qui étonne, lui qui a fait des pieds et des mains (que le club a bien voulu lui offrir) pour incarner le projet parisien au moment de sa prolongation l’an passé. La direction reconnaît une maladresse dans cette vidéo. D’ailleurs le club s’est excusé, mais au moment du montage il n’y avait aucun problème à signaler. D’après L’Equipe, plusieurs joueurs devaient s’exprimer dans ce clip mais face à l’intérêt des réponses et devant l’évidence de l’importance du numéro 7 au club, il est apparu évident de le mettre en avant.

À lire

L’Espagne se régale du clash entre Kylian Mbappé et le PSG

Le vestiaire est agacé par Mbappé

En revanche, cette vidéo n’a pas été validée par la direction, ni par le service de communication. Il y a bel et bien eu un couac au club. D’ailleurs, il n’en fallait pas plus à El Chiringuito pour affirmer que le champion du monde allait partir cet été. En revanche, la réaction du joueur, qui souhaite contrôler son image de A à Z, a surpris en interne. La finalité de cette interview semblait claire. Le comportement de la star commence à en agacer certains dans les bureaux et cet épisode ne devrait pas arranger la situation. Si Nasser Al-Khelaïfi, proche du clan Mbappé, est en colère, la cote interne du joueur est en baisse.

La suite après cette publicité

Comprenez vous la sortie cinglante de Kylian Mbappé sur le PSG ? OUI NON

C’est aussi le cas dans le vestiaire, où on n’a pas manqué de souligner cette vidéo. Que certaines stars en fin de contrat (Messi, Ramos) ne soient pas dans ce spot n’est pas un problème en soi, en revanche, Mbappé ne sera pas seul au club l’an prochain. Certains cadres de l’équipe n’ont pas apprécié, surtout que l’influence du Français est constante. Quelques joueurs affirment en privé n’avoir jamais vu un joueur avec autant de pouvoir dans une institution, surtout après les venues de Campos et Galtier. Ce clip ne fait que confirmer ce constat.