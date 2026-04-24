Brest : la belle frappe de Daouda Guindo pour surprendre Lens

Ce vendredi, le RC Lens se déplace sur la pelouse de Brest. Un match piégeux pour les Artésiens qui avaient l’opportunité de revenir provisoirement à un point du PSG en cas de succès. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les Sang et Or.

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Très vite pris à la gorge, les hommes de Pierre Sage ont concédé l’ouverture du score au bout de quelques minutes. Après une touche rapide, Daouda Guindo a été trouvé de l’autre côté après quelques passes. Sans hésiter, le latéral a trompé Risser d’une frappe puissante du gauche. Une belle ouverture du score.