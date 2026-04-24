Ligue 1
Brest : la belle frappe de Daouda Guindo pour surprendre Lens
1 min.
@Maxppp
Ce vendredi, le RC Lens se déplace sur la pelouse de Brest. Un match piégeux pour les Artésiens qui avaient l’opportunité de revenir provisoirement à un point du PSG en cas de succès. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les Sang et Or.
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L1+ @ligue1plus – 21:00
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Guindo nous offre cette pépite, 1-0 pour Brest face à Lens !
#SB29RCL
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Très vite pris à la gorge, les hommes de Pierre Sage ont concédé l’ouverture du score au bout de quelques minutes. Après une touche rapide, Daouda Guindo a été trouvé de l’autre côté après quelques passes. Sans hésiter, le latéral a trompé Risser d’une frappe puissante du gauche. Une belle ouverture du score.
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