FC Barcelone : l’irrésistible prise de pouvoir de Fermin Lopez

Le FC Barcelone réalise une saison assez compliquée. Sous l’impulsion d’un Xavi déstabilisé et qui partira à la fin de cette cuvée, les Blaugranas ont montré plusieurs lacunes qui leur ont empêché d’exister durablement en Liga et en Ligue des Champions. Malgré les crises et les tourments que traverse le club catalan, ce dernier peut toujours s’appuyer sur la Masia et les merveilles qui en découlent. Et alors que les éclosions de Pau Cubarsí et Lamine Yamal ont apporté du baume aux cœurs tourmentés de certains culés, Fermín López a également posé sa pierre à l’édifice. Sorti de nulle part avec un but lors d’un Clasico lors de la préparation estivale, le milieu de terrain polyvalent a su se faire une place dans le groupe barcelonais.

Bénéficiant de la confiance aveugle de Xavi à son égard, le jeune joueur de 21 ans a su bien la rendre à son ainé. Et tout au long de la saison, le numéro 16 barcelonais a toujours répondu présent. Cantonné à un statut de remplaçant faisant des différences durant de longs mois, Lopez a parfaitement rempli son rôle. Mais alors que son coach a acté sa démission à l’issue de la saison, le joueur a bénéficié des expérimentations tactiques de ce dernier pour grappiller du temps de jeu dans le onze de départ. Et c’est ainsi que Fermin Lopez a pris une tout autre dimension en cette fin de saison.

Sélectionné dans la liste élargie de l’Espagne pour l’Euro

Aligné assez haut sur le terrain en cette fin de saison, Fermin a même évolué sur l’aile gauche de l’attaque. Et cela lui a permis d’avoir un rendement et un bilan comptable digne des meilleurs ailiers du monde. Buteur hier face au Séville FC (2-1), le natif d’El Campillo reste sur trois buts lors des trois derniers matches de championnat. Des performances qui lui permettent d’émarger donc à onze réalisations cette saison en 43 matches. Un bilan impressionnant qui a forcément mis un gros coup de projecteur sur le droitier polyvalent. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Barça, Fermin Lopez risque d’être un élément moteur des futures saisons de la formation catalane. Pour autant, il devra convaincre Hansi Flick, qui va, sauf grande surprise, être le nouvel entraîneur des pensionnaires du Camp Nou.

Une étape que devra passer Fermín López pour grandir dans sa jeune carrière. Jusque-là choyé par Xavi, le milieu sait qu’il doit beaucoup à celui qu’il considère comme un mentor : «je tiens à remercier Xavi pour l’opportunité et la confiance qu’il m’a accordée en me faisant intégrer l’équipe première. Xavi a réalisé mon rêve. Ma famille et moi lui serons toujours reconnaissants. Le travail paie, mais il était impossible d’imaginer que les choses se dérouleraient aussi bien la première année.» Un mentor qui lui a permis de se mettre en vue pour être sélectionné à l’Euro avec l’Espagne. Sélectionné ce lundi dans la liste élargie de Luis de la Fuente, Fermin Lopez a des arguments pour rester dans la liste définitive. Et en Allemagne comme pour la suite de son épopée internationale, l’intéressé devra s’inspirer de son histoire avec le FC Barcelone en passant devant tout le monde à force d’abnégation et de belles performances sur le pré. Il en est capable et il l’a déjà prouvé.