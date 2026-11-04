Ldc : le PSG égale un record de l’OL vieux de 20 ans

Le Paris Saint-Germain continue d’écrire son histoire en Ligue des champions. Grâce à sa large victoire sur la pelouse de Villarreal (6-0), le club parisien a enchaîné un 14e match consécutif sans défaite dans le temps réglementaire en C1, égalant ainsi le record français détenu par l’Olympique Lyonnais depuis 2006. Une série qui avait débuté le 28 janvier dernier face à Newcastle (1-1), une semaine après la dernière défaite européenne des hommes de Luis Enrique contre le Sporting Portugal (2-1). Depuis, les Parisiens ont accumulé les bons résultats, avec notamment des victoires face à Chelsea (5-2, 3-0), Liverpool (2-0, 2-0) ou encore le Bayern Munich (5-4, 1-1). Cette période a également été marquée par un nouveau sacre européen, obtenu aux tirs au but face à Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b.). Avec dix victoires et quatre matches nuls sur cette série, le PSG confirme sa régularité au plus haut niveau européen.

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Jusqu’ici, seul l’Olympique Lyonnais avait réussi une telle performance parmi les clubs français. Entre décembre 2004 et mars 2006, les Gones avaient disputé 14 rencontres de Ligue des champions sans perdre dans le jeu. Sous les ordres de Paul Le Guen, l’OL avait notamment battu le Real Madrid (3-0) et éliminé le PSV Eindhoven en huitièmes de finale lors de l’édition 2005-2006, avant de voir sa série prendre fin contre l’AC Milan en quarts de finale (0-0, 3-1). Contrairement au PSG, ils n’avaient toutefois jamais réussi à remporter la compétition. Vingt ans plus tard, Paris rejoint donc Lyon dans les livres d’histoire du football français et aura désormais l’occasion de s’emparer seul de ce record lors de sa prochaine rencontre européenne contre l’AS Rome.