Le Barça a caché le retour de Frenkie de Jong avant le PSG

Le milieu de terrain du Barça est décimé par les blessures. Gavi, Pedri, Frenkie de Jong et Andreas Christensen, le nouveau numéro 6, sont blessés depuis quelques semaines. Gavi ne jouera pas d’ici la fin de saison, à cause de sa rupture du ligament croisé. Pour les trois autres, leur présence face au FC Barcelone peut être crédible, voire espérée. Pedri continue sa préparation en solitaire, ce qui risque de faire juste pour être présent dans six jours à Paris pour la Ligue des champions. Le Danois Andreas Christensen sera bien de la partie, remis d’une douleur au tendon d’Achille. La plus grosse incertitude est pour Frenkie de Jong, absent des terrains pour une entorse à la cheville.

La suite après cette publicité

Le Barça n’a pas communiqué dessus, mais le Néerlandais s’entraîne désormais avec le reste du groupe. L’ancien joueur de l’Ajax a repris l’entraînement collectif hier matin d’après Sport. Un retour que le club catalan n’a pas mis en avant sur ses réseaux sociaux comme il le fait habituellement. Avec encore six jours de préparations, il sera logiquement capable de tenir sa place dans le match contre le PSG la semaine prochaine. Xavi doit désormais décider s’il sera apte à débuter titulaire au Parc des Princes.