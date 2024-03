OL : Pierre Sage donne des nouvelles d’Alexandre Lacazette

Ce vendredi, un OL renversé puis renversant s’est imposé sur la pelouse de Toulouse à l’issue d’une rencontre débridée (2-3). Au coeur de ce feu d’artifice, Rayan Cherki s’est illustré en portant les siens en seconde période. Finalement, le joueur de 20 ans a repris le flambeau d’Alexandre Lacazeette, sorti à la mi-temps car diminué par une maladie.

Et alors que le capitaine des Gones est apparu amorphe sur le banc lyonnais en seconde période, c’est Pierre Sage qui a donné des nouvelles du premier buteur de la soirée lyonnaise au micro de Prime Vidéo : «Alexandre Lacazette était malade. J’ai eu une discussion avec lui avant le match en lui disant de toute façon tu ne joueras qu’une heure. On a tenté le coup et il a été récompensé.» Du repos devrait suffire au Général pour se remettre sur pied.