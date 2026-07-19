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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le but refusé à Nico Williams qui risque de faire jaser contre l’Argentine

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Nico Williams avec l'Espagne @Maxppp
Espagne 1-0 Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

Le match s’emballe en prolongations. Face à une Argentine réduite à dix après l’expulsion d’Enzo Fernandez, l’Espagne a bien cru faire sauter le verrou argentin en début de prolongations lorsque Nico Williams a propulsé le ballon au fond des filets après une intervention ratée d’Emiliano Martínez. Trouvé au point de penalty en pivot par Pedro Porro, Mikel Merino n’avait pu redresser la course du ballon et Nico Williams a conclu à bout portant.

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Mais voilà, la joie de la Roja a cependant été de courte durée. En effet, Slavko Vincic, l’arbitre de la rencontre, a refusé le but dans la foulée. L’officiel a sanctionné une faute présumée sur Leandro Paredes au cours de l’action, une décision arbitrale extrêmement litigieuse qui suscite déjà de vifs débats et contraint les deux équipes à rester à égalité.

Pub. le - MAJ le
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