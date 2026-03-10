Le président de la fédération iranienne bâché par l’Australie

Selon un rapport de CNN Sports relayé par plusieurs médias, le président de la fédération iranienne, Mehdi Taj, qui souhaitait se rendre en Australie pour tenter de ramener l’équipe féminine iranienne en Iran, s’est vu refuser un visa par le gouvernement australien. Cette décision a été prise alors que des craintes de persécution pesaient sur les joueuses après leur séjour sur la Gold Coast dans le cadre de la Coupe d’Asie féminine 2026 et que plusieurs d’entre elles ont demandé l’asile et été prises sous protection policière.

La suite après cette publicité

Le refus du visa a contraint la fédération iranienne à envoyer à sa place la vice-présidente Farideh Shojaei, soulignant les difficultés diplomatiques et sécuritaires entourant la crise autour de l’équipe. La mesure australienne s’inscrit dans un contexte où plusieurs joueuses cherchent refuge, certaines ayant déjà demandé l’asile après avoir quitté leur hôtel dans la métropole australienne.