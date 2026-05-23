USA : Mauricio Pochettino écarte finalement Tanner Tessmann pour le Mondial

Régulièrement utilisé cette saison par Paulo Fonseca à l’OL (29 matches joués sur 34), Tanner Tessmann avait probablement hâte de retourner aux Etats-Unis avec la séléction pour jouer le Mondial 2026 devant son public, à domicile. Il faut dire que son coach Mauricio Pochettino avait beaucoup compté sur lui lors des matches de préparation jusqu’à la dernière trêve même.

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Mais voilà, le football est parfois cruel et le milieu lyonnais de 24 ans vient de l’apprendre à ses dépens. Selon les informations de The Guardian qui a dévoilé les derniers choix des Etats-Unis pour le Mondial, Mauricio Pochettino a décidé de l’écarter de sa liste finale. Il ne disputera donc pas la Coupe du Monde à domicile et risque forcément d’être déçu surtout qu’il était régulièrement appelé par son sélectionneur.