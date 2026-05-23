USA : Mauricio Pochettino écarte finalement Tanner Tessmann pour le Mondial
Régulièrement utilisé cette saison par Paulo Fonseca à l’OL (29 matches joués sur 34), Tanner Tessmann avait probablement hâte de retourner aux Etats-Unis avec la séléction pour jouer le Mondial 2026 devant son public, à domicile. Il faut dire que son coach Mauricio Pochettino avait beaucoup compté sur lui lors des matches de préparation jusqu’à la dernière trêve même.
Mais voilà, le football est parfois cruel et le milieu lyonnais de 24 ans vient de l’apprendre à ses dépens. Selon les informations de The Guardian qui a dévoilé les derniers choix des Etats-Unis pour le Mondial, Mauricio Pochettino a décidé de l’écarter de sa liste finale. Il ne disputera donc pas la Coupe du Monde à domicile et risque forcément d’être déçu surtout qu’il était régulièrement appelé par son sélectionneur.
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