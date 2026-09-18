Kylian Mbappé quitte Nike et devient actionnaire - ambassadeur de ON

Tremblement de terre dans le monde de l’équipementier. Partenaire historique de Kylian Mbappé que la marque sponsorisait depuis plus de 15 ans, Nike va perdre sa star française, dont le contrat expirait le 31 juillet dernier. Kylian Mbappé devient ambassadeur et actionnaire de la marque de running ON, qui a par ailleurs bouclé l’arrivée de Thierry Henry comme directeur du football (Roger Federer est également actionnaire de la marque). Sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé s’est exprimé au sujet de cette nouvelle aventure.

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«Je rêve encore de jouer au football. Cela pourrait vous surprendre, venant de quelqu’un qui en joue pour gagner sa vie. Mais c’est vrai. Je rêve encore de jouer avec mes amis. Jouer jusqu’au coucher du soleil. Jusqu’au dîner. Jouer juste parce que c’était un jeu, bien avant que cela puisse devenir une carrière. J’ai suivi ce rêve aussi longtemps que je m’en souvienne. Une fois de plus, il m’a conduit à l’un des plus grands changements de ma vie. Maintenant, je me retrouve entouré d’innovateurs qui rêvent des mêmes choses que moi. De rapprocher le pied le plus possible du ballon. De rapprocher les gens le plus possible du jeu. De rapprocher le monde le plus possible du jeu. Je suppose que c’est ça, les rêves qui refusent de changer. Ce sont généralement eux qui changent tout. Rêve encore», a écrit le capitaine des Bleus.

Une entrée fracassante dans le monde du football pour ON

Connue pour le confort de ses semelles alvéolées, la marque suisse lancée en 2010 réalise un coup énorme pour son entrée dans le monde du football (elle a d’ailleurs lancé son compte Instagram dédié au football ce matin). Mbappé participera notamment au développement de chaussures et de vêtements dédiés au ballon rond, bien que l’on ignore pour le moment le montant financier du deal. Le partenariat entre Mbappé et ON démarrera avec le lancement d’une chaussure s’appuyant sur la technologie « LightSpray », développée par la marque depuis 2024, qui permet un assemblage sans colle de la chaussure.

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Dream On, Football.



I still dream of playing football.



That might surprise you, coming from someone who plays it for a living.

But it’s true.



I still dream of playing with my friends.

Playing until sunset. Until dinner.

Playing just because it was a game, long before it… pic.twitter.com/74FFKrT98w — Kylian Mbappé (@KMbappe) September 18, 2026

Ce modèle se démarque par la démarche écologique derrière sa conception (moins de tissus, moins de déchets) et sa légèreté. Il faut toutefois noter qu’aucune commercialisation de chaussures ou de vêtements n’est pour le moment pas programmée avant 2027. Outre Thierry Henry et Kylian Mbappé, Sydney Schertenleib, milieu de terrain du FC Barcelone, est déjà sous contrat avec la marque suisse depuis décembre.