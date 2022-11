PSG : Christophe Galtier monte au créneau pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Mbappé. C'est le sujet qui a déchaîné les foules lors du mercato estival, en France et en Espagne, et qui a même continué de le faire une fois la saison démarrée. Interrogé par RMC Sport, son entraîneur Christophe Galtier a tenu à démentir les rumeurs concernant son comportement et certaines choses qui ont pu être dites dans la presse, concernant son rôle et son importance en interne notamment.

« Kylian a pris une décision difficile à prendre. Évidemment qu'il est amoureux du PSG, mais il avait un regard très attentif sur le Real Madrid. Merci pour notre Ligue 1, pour les joueurs, pour moi. Est-ce qu'il est au-dessus du club ? C'est faux. Il incarne le projet. Il ne peut y avoir aucun doute sur cela. Quand je dis qu'il incarne le projet, ce n'est pas qu'il est au-dessus du club. Il est au même niveau que tous les autres joueurs, que Leo Messi qui a une carrière incroyable, qui est le plus grand joueur de l'histoire du football. Kylian est au même niveau que Neymar », a répliqué le coach. Un message plutôt clair envoyé par l'entraîneur parisien à destination des Madrilènes qui espèrent encore...