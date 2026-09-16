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UEFA Europa League

Sturm Graz-Rennes : les compositions officielles

Par Aurélien Bayard
1 min.
Franck Haise @Maxppp
Sturm Graz 0-0 Rennes

À l’instar de Lyon, Rennes débute sa campagne européenne ce soir. Les Bretons se déplace sur la pelouse de Sturm Graz (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 21h). Les hommes de Franck Haise rencontre donc les 4emes du championnat autrichien qui ont été reversés après leur défaite en barrage de ligue des Champions.

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Fabio Ingolitsch mise sur un 4-2-3-1. Beganović occupera la pointe de l’attaque avec Mamageishvili derrière lui. Khudyakov est dans les cages, protégé par Quarshie et Koller. De son côté, Franck Haise opte pour 4-3-3. En pointe on retrouve le pré-sélectionné en équipe de France Esteban Lepaul. Une grosse performance lui offrira peut-être une surprise demain ? Thomasson sera le récupérateur des Rouge et Noir à la place de Rongier. Al-Tamari devra mettre le feu sur son aile gauche, comme il le fait si bien en Ligue 1. La charnière centrale est composée de Cresswell et Rouault.

Les compositions officielles :

Sturm Graz

4-2-3-1
Officielle

Rennes

5-2-2-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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