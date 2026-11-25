Obligés de jouer avec une sacrée épée de Damoclès au-dessus de leur tête en attendant de connaître les sanctions de la Premier League dans le « procès du siècle », les joueurs de Manchester City ont-ils la tête ailleurs ? Avec une seule victoire lors de leurs six derniers matchs, toutes compétitions confondues, les Mancuniens sont dans le creux de la vague. Troisièmes du classement de Premier League, les Skyblues avaient l’opportunité de s’aérer l’esprit en Ligue des Champions. Avec trois succès et une défaite au compteur, les joueurs d’Enzo Maresca accueillaient le Napoli hier.

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Et sans leurs recrues, Ayyoub Bouaddi et Rayan Cherki, les Cityzens auraient sombré. Auteur de l’égalisation à 2-2 à la 86e minute, Cherki a été désigné comme le sauveur de Maresca par la presse anglaise. Après d’excellents débuts sous Pep Guardiola (10 buts, 15 passes décisives en 52 matchs), le Lyonnais est toujours aussi précieux cette saison (8 buts, 3 passes décisives en 18 matchs). Mais face à la crise de résultats que traverse son club, ce rôle de buteur providentiel ne le satisfait pas.

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Cherki est désabusé

« J’en ai rien à faire de mon but ce soir, je veux gagner. Aujourd’hui (hier), on a bien joué mais on ne met pas assez d’énergie, je pense. On doit faire plus, on doit gagner ces matchs. Je ne sais pas, on essaie de mettre tout ce qu’on a sur le terrain. Parfois, le match ne se passe pas comme on veut. Ce soir, c’est comme les deux, trois derniers matchs. On doit travailler encore plus. » Relancé par le journaliste sur son statut d’homme du match, l’international tricolore est apparu plus désabusé que jamais.

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« J’en ai rien à faire, je veux juste gagner le match. Désolé. On a perdu trois matchs de Premier League (contre Nottingham Forest, Brighton et Aston Villa), là, on a fait deux matchs nuls (face à Fulham et Naples). Ce soir, on avait juste besoin de gagner. » Un résultat décevant pour Cherki et ses partenaires qui affronteront Arsenal le week-end prochain. « On est dans une situation difficile parce qu’on ne gagne pas nos matchs. On va à Londres pour gagner notre match, rien de plus. » Le message est passé !