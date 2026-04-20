L’irrésistible ascension anglaise du colosse français Tristan Crama

Il a un physique taillé pour le Tournoi des Six Nations, mais c’est bien sur les pelouses de football qu’il terrorise les attaquants adverses. Du haut de son 1,92 m pour 90 kg, Tristan Crama s’est imposé comme le véritable patron de la défense de Millwall. Formé sur une terre de rugby (Béziers) où il avait été repéré après seulement cinq matchs de National, le Français a connu un parcours semé d’embûches.

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Détecté par Brentford, il débarque très jeune en Angleterre sans parler un mot de la langue de Shakespeare. Mais le colosse a du mental. Prêté deux saisons de suite en League One (à Bristol puis à Exeter), il réalise six mois impressionnants en première partie de saison 2024-25 qui lui ouvrent les portes de l’étage supérieur et de Millwall. La suite appartient déjà à l’histoire.

Un défenseur fiable aux surprenantes qualités offensives

Après s’être révélé dans l’antichambre de la Premier League lors de la deuxième partie de saison dernière, s’imposant avec brio dans l’axe ou en dépannant avec succès au poste de latéral droit, il a pris part à la folle remontée de son équipe qui a finalement terminé aux portes des barrages d’accession en PL. Mais cette saison, il a pris une tout autre dimension. Indéboulonnable, il a débuté 100 % des 42 matchs de son équipe en tant que titulaire.

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Sur le terrain, les supporters l’adorent pour sa rage, sa détermination et son engagement total. Grand, athlétique et pragmatique dans ses sorties de balle, il remporte plus de 80 % de ses duels aériens. Mais le plus fou reste son apport offensif : avec 3 buts et 6 passes décisives, il affiche un bilan ahurissant pour un défenseur central. Naturellement, il collectionne les apparitions dans l’équipe type de la semaine et a même obtenu sa place dans l’équipe type de l’année du Championship.

L’objectif de franchir un nouveau cap en fin de saison

Aujourd’hui, l’issue de sa saison dictera son avenir. Actuellement 3e de Championship, Millwall peut encore croire à la montée directe en Premier League (le deuxième, Ipswich, n’est qu’à deux longueurs à quatre journées de la fin) ou devra passer par la case des barrages. S’il dispose encore de deux ans de contrat et privilégiera une aventure en Premier League avec son club actuel en cas de montée, une non-accession de Millwall déclenchera une véritable guerre sur le marché des transferts.

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Selon nos informations, plusieurs écuries de Premier League sont déjà à l’affût. Des clubs de Ligue 1 suivent également de très près son évolution, tout comme l’Italie (Serie A), qui n’est pas insensible à son profil rugueux et technique. Évaluée à 5 millions d’euros, la valeur marchande de celui qui est comparé affectueusement à Paolo Maldini depuis son passage à Bristol pourrait encore grimper en flèche d’ici à la fin du mois de mai. Le sprint final est lancé.