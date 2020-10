OL : Rudi Garcia se réjouit de la poursuite du championnat

La suite après cette publicité

La France est confinée à nouveau depuis jeudi minuit. Mais contrairement au confinement précédent, la Ligue 1 et la Ligue 2 vont se poursuivre. Un soulagement pour les différents acteurs. Présent en conférence de presse avant le déplacement de l'OL à Lille dimanche (match à suivre en direct commenté sur notre live), Rudi Garcia s'est exprimé sur la décision de poursuivre les championnats professionnels.

« C'est une bonne chose que la Ligue 1 et les coupes d'Europe continuent. C'est un peu dérisoire de parler de foot, à cause du virus, du terrorisme, mais je pense que les gens ont besoin de penser à autre chose, regarder du football, même si c'est dans des stades vides. C'est logique que le championnat continue, on a au moins deux ou trois tests par semaine, il faut qu'on soit très prudents, on arrête pas de dire aux joueurs de respecter les gestes barrières. Les joueurs sont là pour divertir, il faut qu'on soit conscients que le football est un spectacle surtout quand les stades sont pleins. C'est une des obligations qu'on doit avoir, il faut que les gens puissent penser à autre chose en ce moment, » a ainsi analysé le technicien rhodanien. Le choc entre le LOSC et l'OL devrait proposer du beau spectacle dimanche...